Olivia Rodrigo sobre su tercer álbum: “Aunque fracase, si siento que es verdadero para mi es éxito”

La cantante de 23 años abrió su intimidad en Cosmopolitan a días del lanzamiento de su nuevo disco y habló sobre ansiedad, límites personales y el regreso a una creatividad nacida del disfrute

Hoy 09:18

A sus 23 años, Olivia Rodrigo atraviesa un momento clave en su carrera. En una entrevista exclusiva con la revista Cosmopolitan, la artista contó los desafíos emocionales que enfrentó durante sus giras internacionales y cómo aprendió a cuidar su salud mental bajo la constante exposición pública.

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La cantante confesó que durante su último tour, en el que realizó cerca de 100 conciertos en un año, experimentó episodios de ansiedad y colapso emocional. “Estoy para siempre ansiosa”, reconoció, aunque aclaró que hoy logra manejar mejor esos sentimientos que en sus inicios.

Según explicó, factores como la distancia de su hogar y la falta de rutina influyeron en su estado emocional. Para sobrellevar la presión de los shows masivos, adoptó estrategias personales, como enfocarse en una sola persona del público durante sus presentaciones para mantenerse conectada y reducir la ansiedad.

Rodrigo también recordó momentos impactantes de la gira, como su presentación ante 55.000 personas en Filipinas, una experiencia que describió como “una locura”.

Un nuevo álbum desde la libertad creativa

En la entrevista, la artista adelantó que su tercer álbum de estudio se lanzará el 12 de junio de 2026 y representará un punto de inflexión en su carrera.

A diferencia de sus trabajos anteriores, explicó que este disco surgió de un proceso de edición más riguroso y consciente, dejando atrás tanto la falta de revisiones de SOUR como la presión por cumplir expectativas en GUTS.

“Esta vez realmente trabajamos a fondo el disco”, afirmó. Además, destacó que la composición fue más libre y disfrutable: “Escribí como cuando tenía 16 años, solo por diversión”.

Si bien algunas canciones mantienen un tono melancólico, Rodrigo aseguró que muchas otras reflejan alegría y espontaneidad, marcando un cambio en su enfoque artístico. “Estoy menos preocupada por llegar a conclusiones y más enfocada en disfrutar”, sostuvo.

Límites personales y contención emocional

Otro de los ejes centrales de la entrevista fue la importancia de establecer límites personales. Rodrigo explicó que aprendió que no se trata de cambiar a los demás, sino de definir cómo reaccionar y protegerse frente a determinadas situaciones.

También remarcó el rol fundamental de su entorno cercano en su bienestar emocional. En ese sentido, destacó su amistad con Madison Hu y subrayó el valor de rodearse de personas auténticas que la sostengan frente a la exposición y las críticas.

Finalmente, la artista reafirmó su compromiso con la autenticidad: “Aunque mi disco fracase y no le guste a nadie, si siento que es verdadero, para mí es éxito”.

Para Olivia Rodrigo, esta nueva etapa está marcada por la búsqueda de equilibrio, libertad creativa y conexión genuina consigo misma, en medio de una carrera que sigue creciendo a nivel global.