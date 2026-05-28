"El Banco Central está cerca de reunir los 2 mil millones de dólares para pagar la deuda en junio"

El licenciado Osvaldo Granados destacó además durante su columna para Radio Panorama el plan del Banco Nación para rescatar a morosos que necesitan cancelar deudas con entidades bancarias y tarjetas de crédito.

Hoy 08:22

El licenciado Osvaldo Granados afirmó que el Banco Central se encuentra próximo a reunir los 2.000 millones de dólares necesarios para afrontar pagos de deuda en junio, en el marco de una estrategia sostenida de acumulación de reservas.

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Durante su columna en Radio Panorama, el especialista explicó que, pese a los esfuerzos oficiales, el riesgo país se mantiene elevado, aunque mostró señales de leve mejora. “Ayer tocó los 498 puntos, terminó en 500, pero bajó. Detrás de eso crecieron las acciones y los bonos, y el Banco Central siguió comprando dólares”, señaló.

En paralelo, Granados destacó una medida que consideró clave para la economía cotidiana: un plan del Banco Nación destinado a asistir a deudores. Según detalló, la iniciativa busca que personas con deudas bancarias puedan refinanciarlas con préstamos de hasta 100 millones de pesos a 72 meses, con una tasa del 35%.

Además, quienes mantengan compromisos con tarjetas de crédito podrán acceder a financiamiento de hasta 60 millones de pesos. “La noticia más importante para la gente de a pie es que se decidió salvar a los morosos”, remarcó.

El economista advirtió que esta política podría generar tensiones en el sistema financiero. “Están moviendo el avispero del sector, que es muy reticente. Les están diciendo que bajen las tasas porque hay gente que no puede pagar deudas contraídas el año pasado”, explicó.

Asimismo, anticipó posibles dificultades en el sector de billeteras virtuales, donde —según indicó— se otorgaron créditos sin suficiente respaldo, lo que derivó en altos niveles de morosidad.

En cuanto al consumo, Granados subrayó una caída interanual en las ventas: “Marzo contra marzo bajó 1,1%, y abril contra abril, 3,3%”. No obstante, destacó que las ventas online crecieron, evidenciando un cambio en los hábitos de compra.

Finalmente, el analista consideró que, aunque el Gobierno logró avances en la macroeconomía, aún enfrenta desafíos para consolidar una baja sostenida del riesgo país y reactivar el consumo interno.