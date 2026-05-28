La Banda afronta un clima cambiante: alertas de lluvia y temperaturas frescas para hoy Jueves 28 de mayo de 2026

Los bandeños experimentan hoy un clima parcialmente nublado con temperaturas agradables. El pronóstico para los próximos días indica un cambio notable hacia la lluvia y temperaturas más frescas.

Hoy 08:12

Hoy, los bandeños se encuentran con un clima parcialmente nublado, donde la temperatura actual es de 15.1 °C, con una sensación térmica similar. La humedad se sitúa en un 82%, y el viento sopla a 8.6 km/h desde el noreste, lo que brinda un ambiente fresco y agradable para la jornada.

Para el día de hoy, se anticipa que la temperatura mínima será de 12.4 °C, mientras que la máxima alcanzará los 23.9 °C. Esto sugiere que, a pesar de las nubes, los bandeños podrán disfrutar de temperaturas relativamente cálidas durante la tarde.

Sin embargo, a partir de mañana, el clima cambiará notablemente. El pronóstico indica que el viernes 29 de mayo será un día nublado, con temperaturas mínimas de 16.6 °C y máximas que no superarán los 22 °C, lo que marcará el inicio de un descenso térmico.

El sábado 30 de mayo, los bandeños deberán prepararse para la lluvia moderada a intervalos. Se espera que el día arranque con mínimas de 17.4 °C y máximas que apenas alcanzarán los 21.1 °C, lo que podría influir en los planes de fin de semana de la comunidad.

En resumen, el clima en La Banda presenta un panorama interesante con temperaturas que oscilarán entre los 12.4 °C y 23.9 °C hoy, pasando a un ambiente más fresco y lluvioso en los próximos días, con mínimas y máximas que rondarán entre 16.6 °C y 22 °C el viernes y entre 17.4 °C y 21.1 °C el sábado.