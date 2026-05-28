Termas de Río Hondo se prepara para un clima cambiante: pronóstico para hoy Jueves 28 de mayo de 2026

Los termenses disfrutarán de un inicio de jornada con clima despejado, pero se esperan cambios en los próximos días. El pronóstico indica lluvias moderadas y temperaturas que oscilarán entre los 11.7 °C y 22.3 °C.

Hoy 08:01

Hoy en Termas de Río Hondo, los termenses pueden disfrutar de un clima despejado con una temperatura actual de 15.4 °C. La sensación térmica se mantiene en el mismo nivel, lo que hace que la jornada inicie de manera agradable para todos.

Sin embargo, el pronóstico para el día de hoy anticipa que el cielo se tornará parcialmente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 11.7 °C como mínima y 22.3 °C como máxima. Esto sugiere que, aunque el clima sea mayormente favorable, se recomienda estar preparados para un cambio en las condiciones.

La humedad actual es del 82%, lo que puede generar una sensación de bochorno a medida que la temperatura aumenta durante el día. El viento sopla a 5.4 km/h desde el noreste, aportando un ligero alivio en la calidez.

Para mañana, se prevé un cambio significativo en las condiciones climáticas, ya que se anticipan lluvias moderadas a intervalos, con temperaturas mínimas de 16.4 °C y máximas de 18.9 °C. Esto marcará un contraste con el tiempo más despejado de hoy.

El pronóstico se extiende para el sábado, donde se esperan lluvias moderadas nuevamente, con mínimas de 16.6 °C y máximas que alcanzarán los 19.8 °C. Los termenses deben estar preparados para un clima más húmedo y fresco en los próximos días.