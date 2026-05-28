Liberan el tráiler final de "El día de la revelación", la nueva película de Steven Spielberg con Emily Blunt

Universal Pictures presentó el adelanto definitivo del film, que se estrenará el 12 de junio y plantea un impactante escenario sobre el descubrimiento de vida extraterrestre.

Hoy 07:23

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Universal Pictures, junto a Amblin Entertainment, lanzó el tráiler final de El día de la revelación, la nueva y ambiciosa producción dirigida por Steven Spielberg. La película está protagonizada por Emily Blunt y cuenta con un elenco de primer nivel integrado por Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson, Wyatt Russell y Colman Domingo.

El guion fue escrito por David Koepp, reconocido por su trabajo en títulos como Parque Jurásico, Mission: Impossible, Spider-Man y La guerra de los mundos. La producción está a cargo de Kristie Macosko Krieger, colaboradora habitual de Spielberg, junto al propio director.

Uno de los puntos más destacados del proyecto es su música, que podría convertirse en la última banda sonora compuesta por el legendario John Williams, de 94 años.

El día de la revelación llegará a los cines el próximo 12 de junio. Con el lanzamiento del tráiler final, también se confirmó que ya se encuentra habilitada la venta anticipada de entradas.