TU MUNDO Constructor vuelve con “Mundo de Saldos”: tres días de descuentos y oportunidades

En un contexto en el que muchas familias buscan alternativas para mejorar sus hogares sin realizar grandes inversiones, TU MUNDO Constructor presenta una nueva edición de “Mundo de Saldos”, un evento comercial con precios especiales, oportunidades y productos seleccionados.

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La propuesta se realizará durante los días 28, 29 y 30 de mayo en la sucursal ubicada en Av. Colón (S) 3380, donde se ofrecerán saldos, últimas unidades y productos discontinuos, con descuentos especiales y financiación.

Entre las principales oportunidades, los clientes podrán encontrar hasta 60% OFF en productos seleccionados, cerámicos desde $1.990 el m², bañeras de saldo desde $69.990, puertas interiores desde $19.990, placas de yeso de 1,20 x 2,40 desde $6.490 y saldos de porcelanatos desde $4.590 el m².

Además, habrá descuentos en membranas, chapas y productos para el hogar, en una propuesta pensada para quienes buscan avanzar con mejoras, arreglos o renovaciones.

Desde la empresa destacaron que el objetivo es acercar oportunidades reales a las familias, entendiendo la situación actual del mercado y acompañando a quienes desean renovar o mejorar sus espacios.

“Mundo de Saldos” fue pensado como una oportunidad para acceder a productos de calidad con precios únicos y financiación especial, durante solo tres días.

La liquidación estará disponible en la sucursal de TU MUNDO Constructor de Colón Sur 3380. Los horarios de atención serán: jueves y viernes de 8 a 13 y de 15:30 a 19:30, y sábado de 8 a 12:30.

Las promociones estarán vigentes hasta agotar stock.