Olímpico cayó en su visita a San Martín de Corrientes y se quedó sin chances de playoffs

El Negro fue derrotado 78 a 67 en el marco de una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet. Con esta caída ya no podrá acceder a la siguiente fase del certamen.

12/04/2026

En un partido intenso y determinante, Olímpico no logró hacer pie en los momentos decisivos y terminó perdiendo por 78 a 67 frente a San Martín, resultado que lo dejó sin el último boleto a la siguiente instancia de la competencia. A pesar del esfuerzo, el conjunto bandeño no pudo sostener su buen arranque y se quedó con las manos vacías.

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El encuentro comenzó con mucha paridad y nerviosismo, propios de lo que había en juego. Tras un inicio favorable para el local, Olímpico reaccionó rápidamente de la mano de Dennis McKinney, quien tuvo un arranque demoledor con cuatro triples consecutivos. Ese pasaje le permitió al Negro cerrar el primer cuarto arriba por 19 a 16, mostrando efectividad desde el perímetro.

En el segundo parcial, el equipo santiagueño intentó sostener su propuesta ofensiva, nuevamente con McKinney como referencia junto a Bressan, pero San Martín ajustó en defensa y comenzó a lastimar cerca del aro. Con el correr de los minutos, el local logró equilibrar el trámite y se fue al descanso largo arriba por 35-30, dejando a Olímpico obligado a remar desde atrás.

Tras el entretiempo, el juego continuó siendo muy parejo y trabado, con errores en ambos costados. Olímpico nunca se salió del partido y se mantuvo a tiro en el marcador. Un triple de Montero sobre el cierre del tercer cuarto le devolvió la ilusión al equipo bandeño, que quedó apenas abajo 50-48 de cara al último período.

En el tramo final, el Negro luchó hasta el cierre, apoyado en la jerarquía de McKinney y algunos aportes claves como el triple de Santiago Pérez que volvió a poner suspenso. Sin embargo, San Martín fue más claro en los minutos decisivos, encontró mejores opciones ofensivas y terminó cerrando el juego a su favor. Olímpico no pudo revertir la historia y terminó cayendo 78 a 67, en un resultado que lo deja sin premio pese al esfuerzo.