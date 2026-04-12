Malena Guinzburg y Carlos Belloso hablan del estreno de Casual

La obra teatral Casual, ganadora del Concurso Contar de AADET 2025, se estrena el 15 de abril en el Multiteatro Comafi, con un elenco destacado que incluye a Malena Guinzburg y Carlos Belloso.

Hoy 23:36

La calle Corrientes se alista para el estreno de Casual, una obra teatral que promete captar la atención del público. Esta producción ha sido galardonada como ganadora del Concurso Contar de AADET 2025, siendo seleccionada por un jurado compuesto por destacados productores del circuito comercial.

La obra, escrita por Federico Viescas y dirigida por Pablo Fábregas, incluye un elenco de renombre que abarca a Malena Guinzburg, Carlos Belloso, Diego Gentile, Mica Lapegüe, Claudio Martínez Bel, Julián Ponce Campos y Lucas Wainraich.

El estreno de Casual está programado para el 15 de abril en el Multiteatro Comafi, lo que marca un hito en la agenda teatral de la ciudad. La trama gira en torno a Leticia, quien tras sufrir un accidente queda en coma, mientras sus amigos se reúnen en la clínica para desentrañar los secretos de su vida.

Entre los personajes se destacan una médica en crisis, un agente inmobiliario problemático, y una hippie, todos los cuales interactúan tras descubrir una aplicación de encuentros casuales que revela la vida oculta de Leticia.

En una entrevista exclusiva, Malena Guinzburg y Carlos Belloso compartieron sus impresiones sobre este nuevo proyecto. Guinzburg mencionó: “Para mí fue un re desafío. Yo no me quería quedar con la sensación de ‘¿Qué hubiera pasado?’”.

Belloso, por su parte, expresó que su personaje es el jefe de Leticia, quien se sorprende al descubrir detalles de su vida personal: “me voy enterando de cosas que en la oficina no cuenta”. Ambos actores manifestaron su entusiasmo por el proyecto y la dirección de Fábregas.

Malena también destacó la importancia de la conexión con el elenco y el director, afirmando que está “tan feliz” con el proceso y la energía que se genera durante los ensayos. El teatro, según Belloso, siempre representa un desafío inmediato debido a la respuesta del público.