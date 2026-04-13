Jujuy mantiene control sobre el brote de chikungunya con 34 casos positivos

Las autoridades de Jujuy han confirmado que no hay pacientes internados ni casos graves de chikungunya en la provincia.

Hoy 02:16

El secretario de Coordinación General de Salud de Jujuy, Javier Cadar, actualizó la situación sanitaria de la provincia, informando sobre un total de 34 casos positivos de chikungunya. El funcionario subrayó que se registran además 14 casos probables, todos recibiendo el tratamiento adecuado para contener el avance del virus.

Cadar aseguró que la población puede estar tranquila, ya que “no tenemos ninguno internado al día de la fecha”, y agregó que “gracias a Dios, no tenemos ninguna muerte por chikungunya” hasta el momento, ni complicaciones graves registradas.

En cuanto a los síntomas de la enfermedad, el secretario detalló que los más comunes son artralgia, dificultades musculares, fiebre, vómitos, náuseas y malestar general. El último reporte oficial indica que el brote se concentra mayormente en Aguas Calientes, donde se han confirmado 22 casos, seguido por localidades como Perico, Caimancito, San Salvador de Jujuy, San Pedro, Libertador General San Martín y Yuto.

Asimismo, Cadar mencionó el plan de inmunización que se implementará tras la llegada de 3,360 dosis a la provincia. El funcionario destacó que “la prioridad la van a tener el sistema de salud”, así como el personal sanitario, personas mayores de 65 años y niños de entre 6 y 24 meses.

El operativo de vacunación está programado para llevarse a cabo durante los meses de abril y mayo, con el objetivo de reducir el impacto de la enfermedad en la población local y prevenir futuros brotes.

Las autoridades seguirán monitoreando la situación sanitaria de la provincia para asegurar el bienestar de sus ciudadanos y evitar la propagación del virus en el área.