La Municipalidad informó los barrios que serán alcanzados esta semana por su programa de fumigaciones

Las tareas preventivas contra mosquitos e insectos se realizarán de lunes a viernes en diversos sectores, según el cronograma informado por la Dirección de Calidad de Vida.

Hoy 01:13

La Dirección de Calidad de Vida de la Municipalidad de la Capital informó los barrios en los cuales esta semana continuará con su cronograma de fumigaciones preventivas contra mosquitos y otros insectos.

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Este lunes los trabajos se realizarán en los barrios Almirante Brown (Jerarquizado Municipal, ampliación 100 viviendas duplex), Islas Malvinas (sector duplex y Parque de la Paz), Jardín, Los Flores (40,50,200 viviendas, duplex por Víctor Alcorta, Virgen de Guadalupe) e Independencia (Ulluas, Telefónicos, Parque del Rio I y II).

El martes será el turno de los barrios Cabildo (Ciudad del Niño), Belgrano (Palomar), 8 de Abril, Cáceres, Reconquista y La Católica.

El miércoles las tareas se localizarán en los barrios Centro, Alberdi, Sargento Cabral, Lomas del Golf (sectores Rivera y Altos), Parque, Juan XXIII(sector Triángulo) y San Francisco.

El jueves las pulverizaciones serán en los barrios Aeropuerto ( todas sus ampliaciónes), Borges (Villa Borges, 1° y 2° ampliación, Coesa) y Huaico Hondo.

El viernes las fumigaciones se realizarán en los barrios General Paz (Dr. Favaloro), Belén (Santa Teresita), John Kennedy, Autonomía, Santa Rosa de Lima y San José de Flores.



