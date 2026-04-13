La Municipalidad informó los barrios que serán alcanzados esta semana por su programa de fumigaciones

Las tareas preventivas contra mosquitos e insectos se realizarán de lunes a viernes en diversos sectores, según el cronograma informado por la Dirección de Calidad de Vida.
La Dirección de Calidad de Vida de la Municipalidad de la Capital informó los barrios en los cuales esta semana continuará con su cronograma de fumigaciones preventivas contra mosquitos y otros insectos.
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Este lunes los trabajos se realizarán en los barrios Almirante Brown (Jerarquizado Municipal, ampliación 100 viviendas duplex), Islas Malvinas (sector duplex y Parque de la Paz), Jardín, Los Flores (40,50,200 viviendas, duplex por Víctor Alcorta, Virgen de Guadalupe) e Independencia (Ulluas, Telefónicos, Parque del Rio I y II).
El martes será el turno de los barrios Cabildo (Ciudad del Niño), Belgrano (Palomar), 8 de Abril, Cáceres, Reconquista y La Católica.
El miércoles las tareas se localizarán en los barrios Centro, Alberdi, Sargento Cabral, Lomas del Golf (sectores Rivera y Altos), Parque, Juan XXIII(sector Triángulo) y San Francisco.
El jueves las pulverizaciones serán en los barrios Aeropuerto ( todas sus ampliaciónes), Borges (Villa Borges, 1° y 2° ampliación, Coesa) y Huaico Hondo.
El viernes las fumigaciones se realizarán en los barrios General Paz (Dr. Favaloro), Belén (Santa Teresita), John Kennedy, Autonomía, Santa Rosa de Lima y San José de Flores.