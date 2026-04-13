La Municipalidad inició los talleres de lectura y escritura para el concurso de jóvenes de La Bibliodera

Desde la organización destacaron el entusiasmo de los participantes y remarcaron la importancia de sostener estos espacios de encuentro, aprendizaje y construcción colectiva.

Hoy 01:12

La Municipalidad de la Capital, a través de la Dirección de la Juventud, dio inicio al Taller de Lectura y Escritura en el marco del programa La Bibliodera, Nuevas voces juveniles.

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El primer encuentro se llevó a cabo en la biblioteca popular 9 de Julio, con la participación de jóvenes interesados en desarrollar su creatividad, fortalecer habilidades de escritura y compartir experiencias a través de la palabra.

Este espacio gratuito propone un recorrido de formación compuesto por cuatro encuentros, donde se abordan herramientas narrativas, lectura comprensiva y producción de textos, con acompañamiento técnico y dinámicas participativas.

Las próximas clases continuarán en distintas bibliotecas populares de la ciudad, entre ellas Sarmiento, Ricardo Rojas y Agustín Álvarez, consolidando una propuesta territorial que acerca la cultura y la formación a diferentes barrios.

La iniciativa forma parte de una política pública que busca promover la cultura joven, incentivar la expresión y generar oportunidades para que nuevas voces puedan desarrollarse y proyectarse.

Desde la organización destacaron el entusiasmo de los participantes y remarcaron la importancia de sostener estos espacios de encuentro, aprendizaje y construcción colectiva.