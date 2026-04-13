El tiempo para este lunes 13 de abril en Santiago del Estero: emiten una alerta amarilla por tormentas y posible granizo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormentas fuertes para la tarde y noche. La máxima alcanzará los 25 grados y las lluvias se extenderían también al martes.

Hoy 01:52

Santiago del Estero transitará este lunes 13 de abril bajo condiciones de inestabilidad climática, con probabilidades de lluvias durante toda la mañana y un marcado empeoramiento hacia la tarde y noche, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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El organismo emitió un alerta amarillo por tormentas, advirtiendo que el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

De acuerdo al reporte oficial, los fenómenos estarán acompañados por abundantes precipitaciones, frecuente actividad eléctrica, posible caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h.

Además, se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 80 milímetros, que podrían ser superados de forma puntual en algunas zonas.

En cuanto a la temperatura, se espera una mínima de 18 grados y una máxima de 25, en una jornada marcada por el tiempo inestable.

El pronóstico extendido indica que las condiciones no mejorarán en el corto plazo, ya que para el martes se prevé una mínima de 20 y una máxima de 26 grados, con probabilidades de tormentas durante toda la jornada.

Desde el organismo recomiendan a la población tomar precauciones ante posibles fenómenos intensos, especialmente por la presencia de ráfagas y la acumulación de agua en cortos períodos de tiempo.