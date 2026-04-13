El gobernador Zdero reabre el destacamento rural Pampa 11 en Chaco

El gobernador Leandro Zdero inauguró el destacamento rural Pampa 11 en Tres Isletas, fortaleciendo la seguridad en el ámbito rural del Chaco.

Hoy 03:14

El gobernador Leandro Zdero inauguró el destacamento rural Pampa 11, ubicado en la jurisdicción de Tres Isletas, el pasado sábado, un evento que marca un avance significativo en la seguridad rural del Chaco.

Durante la ceremonia, Zdero enfatizó la relevancia de este acontecimiento dentro del marco del Plan de Seguridad provincial. “Estamos habilitando un destacamento que estaba abandonado. Esto nos permite ampliar la cobertura en toda la zona rural del departamento Maipú y trabajar de manera articulada con la Fiscalía Rural”, afirmó el gobernador.

El objetivo principal de esta iniciativa es fortalecer la prevención del delito en el ámbito rural. “Queremos que nuestros productores puedan trabajar en paz porque este Plan de Seguridad tiene un objetivo muy claro que es cuidar a la gente del campo”, agregó Zdero.

El ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, también subrayó la importancia de la recuperación del edificio. “Este destacamento estuvo abandonado durante muchos años. Hoy lo estamos poniendo en condiciones para que la gente del campo se sienta acompañada y protegida”, expresó.

Asimismo, el jefe de Policía, Fernando Romero, calificó la jornada como “un hecho histórico”, destacando la importancia de recuperar destacamentos en zonas rurales para combatir delitos como el abigeato y fortalecer la presencia policial en la región.

El comisario inspector Hugo Hernán Escobar, jefe del destacamento, enfatizó el impacto positivo en la comunidad rural. “Antes, los pobladores debían trasladarse hasta 70 o 120 kilómetros para recibir atención. Hoy contamos con personal, movilidad y recursos en el lugar”, explicó.

El destacamento brindará cobertura a aproximadamente 2.000 productores en 15 parajes, lo que fortalecerá la prevención y la respuesta ante situaciones de riesgo en la zona. Estas obras de recuperación integral optimizarán el servicio de seguridad y garantizarán una atención más eficiente.

Además, el Gobierno provincial ha sumado equipamiento, incluyendo chalecos balísticos RB-3, una escopeta, una motocicleta y una camioneta, para ampliar la cobertura territorial y mejorar la seguridad en el área.