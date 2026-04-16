En 2030, casi la mitad de las mujeres jóvenes se esperan solteras

Según un estudio de Morgan Stanley, se prevé que para 2030, alrededor del 45% de las mujeres entre 25 y 44 años estarán solteras, reflejando un cambio significativo en las dinámicas sociales y laborales.

Hoy 05:28

El cambio cultural y social que atraviesan las nuevas generaciones es sin precedentes. Un análisis de Morgan Stanley indica que para el año 2030, casi la mitad de las mujeres entre 25 y 44 años estarán solteras, lo cual representa un giro histórico en las dynamics familiares y laborales.

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Este informe, respaldado por datos del U.S. Census Bureau, destaca que la proporción de mujeres solteras en edad laboral aumentará del 41% registrado en 2018 al 45% en 2030. Este incremento tiene profundas implicaciones demográficas y económicas, anticipando un reacomodo en el consumo, la demanda de vivienda y la forma en que los gobiernos diseñan políticas públicas.

El estudio no solo se enfoca en el estatus civil, sino que también sugiere un aumento en el número de mujeres sin hijos, consolidando la idea de que el matrimonio y la maternidad ya no son pilares obligatorios del estilo de vida contemporáneo.

Los factores que impulsan esta tendencia incluyen el matrimonio tardío o la ausencia de este, donde las nuevas generaciones priorizan experiencias personales antes de comprometerse. La edad promedio para casarse ha aumentado, y muchas mujeres optan por no hacerlo.

Además, la maternidad pospuesta se ha vuelto común, impulsada por el acceso a métodos anticonceptivos y la búsqueda de estabilidad profesional, lo que ha llevado a muchas a retrasar o descartar la maternidad por completo.

La prioridad en la carrera y la independencia económica se han convertido en valores centrales, con un aumento en la participación femenina en sectores laborales de alto impacto y oportunidades académicas.

Finalmente, este crecimiento en el número de mujeres solteras en 2030 redefine las estructuras familiares y transforma el mercado. Morgan Stanley anticipa un impulso en sectores vinculados al bienestar personal, el turismo y los servicios de lujo accesibles, lo que también plantea desafíos para las políticas de seguridad social y modelos de vivienda.