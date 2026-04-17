Horas después de liberar el estrecho de Ormuz, Irán amenazó con cerrarlo si Estados Unidos no levanta el bloqueo

El presidente de Estados Unidos aseguró que las negociaciones avanzan “por buen camino” y estimó que podría haber un entendimiento en uno o dos días. Persisten las tensiones por el estrecho de Ormuz.

Hoy 22:43

Donald Trump anunció que el bloqueo a los puertos de Irán finalizará “tan pronto se firme un acuerdo”, mostrándose optimista sobre el curso de las negociaciones con Teherán respecto al conflicto en Oriente Medio.

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El mandatario estadounidense, en declaraciones realizadas durante su visita a Arizona para un evento de la organización conservadora Turning Point, señaló que las conversaciones “van por buen camino” y anticipó que un entendimiento podría alcanzarse “dentro de uno o dos días”, según afirmó en contacto telefónico con el medio digital Axios.

En tanto, CNN reportó que fuentes iraníes informaron que se esperaba que delegaciones estadounidenses e iraníes mantuvieran negociaciones en Pakistán el lunes, aunque Washington no lo ha confirmado.

El Comando Central de Estados Unidos informó el martes que había bloqueado los puertos iraníes, por donde transita el 90% del comercio de la república islámica, como medida de presión tras la ronda de negociaciones de paz celebrada sin éxito el pasado fin de semana en Islamabad.

Trump responsabilizó a Irán de mantener sus ambiciones nucleares y sostuvo que el acuerdo previsto “garantizará la seguridad de Israel”, que “saldrá fortalecido” tras el conflicto iniciado el 28 de febrero.

En este contexto, Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní, advirtió que Irán podría cerrar el estrecho de Ormuz si persiste el bloqueo estadounidense. “Si el bloqueo continúa, el estrecho de Ormuz no permanecerá abierto”, escribió Ghalibaf en X, subrayando que el paso por esa vía marítima dependerá de la autorización de Irán. En sus mensajes, calificó de “falsas” siete afirmaciones hechas por Trump, sin precisar a cuáles se refería, y afirmó que la regulación del tránsito por el estrecho “se determina sobre el terreno, no en las redes sociales”.

La amenaza sobre el estrecho se produce después de que fuentes iraníes anticiparan una posible reanudación de negociaciones en Pakistán, extremo que Washington no confirmó. Mientras tanto, solo unos pocos buques lograron cruzar el viernes esa ruta, tras la decisión iraní de permitir el paso a embarcaciones comerciales, aunque la consultora Kpler advirtió que el movimiento seguía limitado a corredores aprobados por Teherán.

Trump aseguró el viernes que las conversaciones de alto el fuego con Irán continuarán “durante el fin de semana” y que “muchas cosas buenas están ocurriendo, incluyendo en el Líbano”.

El presidente estadounidense insistió en que Irán “nunca tendrá un arma nuclear” y que “no se transferirá dinero de ninguna manera”, aludiendo a una propuesta para descongelar fondos iraníes a cambio de la renuncia de Teherán a su material nuclear.

El futuro del bloqueo estadounidense a los puertos iraníes y la operatividad del estrecho de Ormuz depende del resultado de las negociaciones previstas entre ambas partes. Las autoridades iraníes reiteraron que el paso marítimo permanecerá bajo su control, mientras que Estados Unidos mantiene la presión hasta que se alcance un acuerdo que contemple garantías en materia nuclear y de seguridad para Israel.