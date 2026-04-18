Cortes de luz programados por EPE en Santa Fe para este martes

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) ha programado cortes de luz en diversas zonas de Santa Fe, Santo Tomé, San José del Rincón, Arroyo Leyes y Santa Rosa de Calchines para el martes 14 de abril.

Hoy 04:10

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) ha comunicado que el servicio de electricidad sufrirá interrupciones programadas este martes 14 de abril en varias localidades de la provincia de Santa Fe.

Los cortes se llevarán a cabo en diferentes horarios y áreas, comenzando de 7:30 a 9:30 en las calles Risso, Regimiento 12 de Infantería, Urquiza y 9 de Julio.

Desde 8:00 a 10:00, las interrupciones afectarán a Boneo, Don Guanella, Chiclana y Cervera, mientras que de 8:00 a 11:00, Matheu, Pasaje Judiciales, vías del FF.CC. Belgrano y Antonia Godoy también experimentarán cortes de energía.

A partir de 8:00 a 12:00, las zonas de Derqui, Lavaisse, avenida Circunvalación y Diagonal Santa Fe estarán sin servicio eléctrico, y de 9:00 a 11:00, Azcuénaga, avenida Gorriti, avenida Blas Parera y Alsina se verán afectadas.

De 9:30 a 11:30, los cortes alcanzarán a Leumann, Alfonina Storni, Lassaga y Almafuerte. Posteriormente, de 9:00 a 13:00, las calles Alberti, Ayacucho, avenida Vera Peñaloza y Pasaje Vías también tendrán interrupciones.

Las interrupciones continuarán con cortes programados de 10:00 a 12:00 en La Rioja, Hipólito Yrigoyen, Zavalla y San Lorenzo, y de 10:30 a 12:30 en Ñandubay, Las Casuarinas, Las Guindas y RP 1.

Finalmente, de 12:00 a 14:00, se prevén cortes en Corondas, Mocoretaes, Guaycurúes y Guaraníes, y otras áreas como Remedios de Escalada de San Martín, Chapeaurouge, Alfonsina Storni y Guido también se verán afectadas.

Es importante destacar que las interrupciones eléctricas pueden ser suspendidas en caso de mal tiempo, por lo que se recomienda a los usuarios mantenerse informados a través de los canales oficiales de la EPE.