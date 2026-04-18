Asumieron las nuevas autoridades del Colegio de Obstétricos de Santiago del Estero para el período 2026-2028

El acto se realizó en la UNSE con la presencia de autoridades universitarias, profesionales y familiares. La nueva conducción estará encabezada por Romina Gramajo y Noelia Ávila.
En la noche del jueves 16 de abril, se llevó a cabo el acto de asunción de las nuevas autoridades del Colegio de Obstétricos de Santiago del Estero, quienes habían sido elegidas días atrás y conducirán la institución durante el período 2026-2028. HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO La ceremonia se desarrolló desde las 20 horas en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, donde se dieron cita autoridades académicas, profesionales del sector y familiares que acompañaron este importante momento institucional. Participaron del evento el rector de la UNSE, Lic. Marcelino Ledesma, junto a representantes de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud: la decana Mg. Sandra Moreira, la vicedecana CPN Carla Ferreyra y la secretaria académica Lic. Valeria Pinto. Durante el acto tomaron la palabra las autoridades universitarias presentes, así como también la flamante presidenta del Colegio, Lic. Romina Gramajo, y la vicepresidenta Obst. Noelia Ávila, quienes expresaron el compromiso de trabajar por el fortalecimiento de la profesión en toda la provincia. La nueva gestión buscará impulsar la formación continua, promover el trabajo articulado con distintos sectores y seguir consolidando la institucionalización del trabajo obstétrico en todo el territorio santiagueño. Titulares: Suplentes:
Comisión Directiva 2026-2028
Tribunal de Ética
Tribunal de Cuentas
En la noche del jueves 16 de abril, se llevó a cabo el acto de asunción de las nuevas autoridades del Colegio de Obstétricos de Santiago del Estero, quienes habían sido elegidas días atrás y conducirán la institución durante el período 2026-2028.
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La ceremonia se desarrolló desde las 20 horas en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, donde se dieron cita autoridades académicas, profesionales del sector y familiares que acompañaron este importante momento institucional.
Participaron del evento el rector de la UNSE, Lic. Marcelino Ledesma, junto a representantes de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud: la decana Mg. Sandra Moreira, la vicedecana CPN Carla Ferreyra y la secretaria académica Lic. Valeria Pinto.
Durante el acto tomaron la palabra las autoridades universitarias presentes, así como también la flamante presidenta del Colegio, Lic. Romina Gramajo, y la vicepresidenta Obst. Noelia Ávila, quienes expresaron el compromiso de trabajar por el fortalecimiento de la profesión en toda la provincia.
La nueva gestión buscará impulsar la formación continua, promover el trabajo articulado con distintos sectores y seguir consolidando la institucionalización del trabajo obstétrico en todo el territorio santiagueño.
Titulares:
Suplentes: