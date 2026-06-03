La Circunvalación Oeste en Santa Fe es escenario de agresiones a conductores

Una oficial de policía fue agredida con un piedrazo en la Circunvalación Oeste de Santa Fe, lo que evidencia la creciente inseguridad en la zona.

Hoy 04:38

Una suboficial de la Policía de Santa Fe, identificada como D. N., sufrió un ataque con una piedra mientras conducía por la Circunvalación Oeste en dirección a la terminal Manuel Belgrano, donde tenía que cumplir su turno de guardia.

El proyectil impactó con fuerza, destrozando el parabrisas de su Chevrolet Agile y quedando dentro del habitáculo. A pesar de la situación crítica, la oficial logró mantener el control del vehículo y se detuvo en la calle Las Heras al 2.900, en el barrio Candioti, donde alertó a sus compañeros sobre lo sucedido.

El incidente ocurrió el día de ayer a las 19.30 y fue reportado a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital. Esto llevó a la intervención del fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó un informe médico sobre el estado de salud de la oficial agredida.

Los efectivos del Destacamento policial de la zona se dirigieron rápidamente al lugar del ataque. La suboficial relató que el impacto la tomó por sorpresa mientras transitaba por la Circunvalación Oeste, pero no pudo especificar el lugar exacto del ataque.

Un médico del Cobem llegó en ambulancia para atender a la oficial. Aunque no se encontraron lesiones físicas, se registró un intenso ataque de nervios. La suboficial fue trasladada al hospital Cullen para recibir la atención adecuada, y su hermano fue convocado para hacerse cargo del automóvil.

Este ataque no es un hecho aislado, ya que la Circunvalación Oeste ha sido escenario de una serie preocupante de episodios violentos en los últimos tiempos, afectando a conductores que transitan por la arteria.

Solo un día antes, un chofer de la empresa El Norte, identificado como Luis, fue víctima de un asalto a mano armada en el mismo sector. Dos delincuentes lo interceptaron, uno de ellos armado, y le robaron su motocicleta, lo que evidencia la creciente inseguridad en esta área.