Allanamiento en Chaco: secuestran cocaína, marihuana y dinero en efectivo

Durante un allanamiento en General San Martín, Chaco, se incautaron drogas y dinero en efectivo, resultando en la detención de una joven de 24 años.

Hoy 03:26

El pasado lunes, personal de la División Drogas de General San Martín llevó a cabo un allanamiento en una vivienda situada sobre avenida Ricardo Balbín, en el barrio San Francisco

Este operativo se realizó en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes, con autorización del Juzgado de Garantías de la V Circunscripción, presidido por la Dra. Ana María Rubio.

La intervención judicial fue realizada con la colaboración de la Fiscalía de Investigación Antidrogas N° 2, dirigida por el fiscal Guillermo Mendoza.

Como resultado de este operativo, se logró el secuestro de 14,2 gramos de cocaína, que se encontraban distribuidos en dos envoltorios tipo “bochas” y 26 envoltorios tipo “bochitas”.

Además, se incautaron seis envoltorios con 5,2 gramos de marihuana, una suma de $152.000 pesos en efectivo, un teléfono celular, una tijera y recortes de polietileno, elementos utilizados comúnmente para el fraccionamiento de estupefacientes.

En el lugar del operativo, fue aprehendida una joven de 24 años, quien quedó a disposición de la Justicia en el marco de la causa abierta por la incautación de sustancias prohibidas.