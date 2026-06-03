Una mujer de 33 años fallece en un trágico accidente en Jujuy

Un trágico accidente vial en la Ruta 14, cerca de Arroyo de los Patos, resultó en la muerte de una mujer de 33 años este domingo por la noche.

Hoy 02:39

Un grave accidente vial tuvo lugar en la noche del domingo en la ruta provincial 14, en las cercanías de la localidad de Nono y Arroyo de Los Patos, que dejó como saldo el fallecimiento de una joven de 33 años.

El incidente se produjo a la altura del kilómetro 98, donde, por causas aún en investigación, se produjo una colisión frontal entre dos vehículos. Los automóviles implicados en el siniestro fueron un Volkswagen Suran y un Ford Fiesta rojo.

De acuerdo con los informes policiales, la víctima, oriunda de Libertador General San Martín, se encontraba en el Volkswagen Suran, acompañada por un hombre y otras tres mujeres adultas. Por su parte, el Ford Fiesta era conducido por una mujer de 44 años, quien viajaba con una niña de 9 años.

La Policía informó que el siniestro se generó cuando los dos vehículos chocaron de frente, aunque las causas específicas del accidente aún se están investigando.

Tras el impacto, el servicio de emergencias llegó al lugar y confirmó el deceso de la mujer de 33 años. Los demás ocupantes de ambos vehículos recibieron asistencia inmediata y fueron trasladados a un centro de salud para una evaluación médica.

Debido a la gravedad del accidente y para facilitar el trabajo de los peritos y los servicios de rescate, las autoridades dispusieron un corte total de la ruta en el sector afectado.