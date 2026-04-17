Piden tomar medidas por el brote estacional de orugas que afectan las de tevethias

La Dirección de Parques y Paseos de la Municipalidad informó sobre la presencia de orugas que afectan el arbolado urbano.

Hoy 21:53

La Dirección de Parques y Paseos de la Municipalidad de la Capital informó que en las últimas semanas en distintos barrios se detectó la presencia de orugas (pequeños gusanos) de la mariposa blanca conocida como "Palpita flegia", que ataca específicamente a los ejemplares de tevethias del arbolado urbano.

Se observó además que muchos de los ejemplares de esta especie se encuentran desmejoradas en su follaje en forma parcial y total en casos con daños muy severos de defoliacion producto de la alimentación de estas orugas.

Como accion de control de esta plaga se recomienda realizar "podas sanitarias" sólo de la porción del follaje afectado para posteriormente destruir el material vegetal.

Esto significa que se poda cuando apenas se observen las hojas aglutinadas y secas en las ramas superiores de la copa del árbol que son los primeros daños que provoca la plaga.

Los vecinos que necesiten ejecutar tareas de podas y remoción de material vegetal deben realizar el trámite correspondiente en las oficinas de la Dirección de Parques y Paseos o bien comunicarse al número

6006164 para programar y determinar, a través de inspecciones técnicas, la intensidad de la poda o fumigación con la Dirección de Calidad de Vida que estará en concordancia con la severidad del daño de la plaga.

Este pedido se realiza a fin de evitar mutilaciones con herramientas inadecuadas que dañen la estructura o bien terminen con la muerte del árbol y asimismo evitar la acumulación de restos de podas que generen basurales en los distintos sectores de la ciudad.