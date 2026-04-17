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SANTIAGO DEL ESTERO | 17 ABR 2026 | 0º
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Policiales

Fuerte choque en cadena en Av. Libertad deja importantes daños materiales

El accidente involucró a tres vehículos y ocurrió antes del cruce con Av. Colón. No se registraron heridos.

Hoy 11:27

Un accidente de tránsito múltiple se registró pasada las 10 de la mañana sobre avenida Libertad, antes de su intersección con avenida Colón, donde tres vehículos protagonizaron un fuerte choque en cadena.

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Según se informó, por causas que aún son materia de investigación, los rodados colisionaron entre sí, generando complicaciones en el tránsito en una de las principales arterias de la ciudad.

A pesar de la violencia del impacto, no se reportaron personas heridas y solo se registraron daños materiales en los vehículos involucrados.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Cuarta, que intervino para ordenar la circulación y realizar las actuaciones correspondientes para establecer cómo se produjo el siniestro.

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