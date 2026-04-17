El Gobierno pidió a la Corte Suprema suspender la Ley de Financiamiento Universitario

El Ejecutivo argumentó que la norma no especifica qué partidas presupuestarias deben modificarse.

Hoy 12:34

El Gobierno presentó un recurso en la Corte Suprema para que suspenda la Ley de Financiamiento Universitario. En el Ejecutivo sostienen que la presentación repite el núcleo de los argumentos que ya utilizaron en la Cámara y en el decreto con el que promulgó la norma. “La ley no precisa de qué partidas deben salir los fondos ni cuáles son las fuentes concretas de financiamiento para cumplirla”, expresan fuentes oficiales.

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La posición oficial parte de una objeción que Nación sostiene desde que vetó la ley en 2025 y luego volvió a plantear cuando el Congreso insistió con su sanción. En el decreto 647/2025, los equipos legales del oficialismo adujeron que la norma quedaba suspendida en su ejecución por aplicación del artículo 5 de la ley 24.629 hasta que el Congreso definiera las fuentes de financiamiento e incorporara las partidas correspondientes al presupuesto nacional.

Ese argumento ya fue rechazado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. En la resolución del 31 de marzo, la Sala III confirmó la cautelar que ordenó al Estado cumplir de forma inmediata con los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, referidos a la actualización salarial de docentes y no docentes y a la recomposición de becas. Los jueces sostuvieron, en este análisis preliminar, que no se podía suspender la aplicación de una ley posterior del Congreso apoyándose en otra norma anterior de igual jerarquía.

Pese a ese revés, la Casa Rosada mantiene la misma línea de defensa y ahora la traslada al máximo tribunal. En Balcarce 50 aseguran que el recurso apunta a ganar tiempo y a sostener que la implementación de la ley debe adecuarse a la disponibilidad presupuestaria para evitar que el presupuesto anual incurra en déficit.