“Parecía una buena chica”: denuncian que una mujer drogó y robó a un jubilado

El hecho ocurrió en Berazategui, donde el hombre aseguró que conoció a la acusada en una aplicación de citas y no era la primera vez que se encontraban.

Hoy 12:13

Un jubilado invitó a su casa a una mujer que conoció en una aplicación de citas y terminó siendo víctima de un robo. Según denunció, la acusada lo habría drogado para quitarle sus pertenencias.

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El hecho ocurrió el pasado 16 de febrero en Berazategui, pero trascendió en las últimas horas, junto con los detalles de lo ocurrido relatados por el propio protagonista. “Parecía una buena chica”, aseguró la víctima.

De acuerdo con la información publicada por el portal local Perspectiva Sur, el hombre identificado como D.A.P. de 68 años, se había encontrado previamente con la mujer en dos oportunidades e incluso ya se había quedado a dormir en su casa antes.

Sin embargo, la mañana del 16 de febrero se despertó en su habitación y recordó que la noche anterior mientras estaban preparando la cena empezó a sentirse mareado y se recostó.

Al mirar a su alrededor se dio cuenta que la mujer se había ido y que la casa estaba completamente revuelta. Revisó sus pertenencias y advirtió que le faltaban $100 mil, una camioneta Amarok, una computadora y su celular.

Inmediatamente intentó comunicarse con la mujer para encontrar explicaciones, pero cuando buscó el perfil de la acusada en la aplicación, ya no le aparecía. Ahí se dio cuenta que había sido víctima de un ataque de una “viuda negra”, como se conoce ese modus operandi popularmente.

El hombre declaró que las veces que se había reunido con ella le había parecido una “buena chica”. Según le había contado, vivía en Lanús con su mamá y no tenía una buena relación con ella, aunque se desconoce si la información proporcionada por la mujer era cierta.

La víctima indicó que la mujer es de tez blanca, tiene pelo largo rubio teñido y es de mediana estatura. A su vez, dijo que sería capaz de reconocerla si la tuviera en frente.

La causa fue caratulada como robo y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Juicio N°1 Descentralizada Berazategui del Departamento Judicial Quilmes.