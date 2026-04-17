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Policiales

VIDEO | Robaron una biclcleta del interior de un edificio en pleno barrio Centro

El hechó ocurrió de madruga y la victíma advirtió elm faltante tras escuhar ruidos en la vereda.

Hoy 13:25
Robo en pleno Bº Centro

Un joven de 18 años denunció el robo de su bicicleta desde el interior de su vivienda. El hecho ocurrió durante la madrugada de este viernes.

Según consta en la denuncia policial, el damnificado se encontraba en su domicilio cuando, alrededor de las 3:20, escuchó gritos provenientes de la vereda. Al asomarse, observó a un hombre —de cabello rubio, torso desnudo y con una remera blanca— que gritaba “abrime, abrime”, acompañado por una mujer de cabello negro. Al no reconocerlos, decidió no salir.

Minutos después, al descender a la planta baja de la vivienda, constató el faltante de su bicicleta, rodado 29, marca Top Mega, de color celeste con detalles en rosa y letras amarillas, que se encontraba en el pasillo, debajo de la escalera.

Así era la bicicleta robada Así era la bicicleta robada

Tras advertir el robo, el joven salió en busca de los sospechosos, pero no logró ubicarlos ni recuperar el rodado. Asimismo, señaló que en el edificio hay cámaras de seguridad y que el lugar suele ser frecuentado por personas desconocidas.

La causa quedó en manos de la fiscal Dra. Belkis Alderete, mientras se realizan las tareas investigativas para dar con los autores del hecho.

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