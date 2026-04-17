Gonzalo Montiel le respondió a Boca por la crítica al arbitraje: "Hay que tener más respeto"

Cachete se diferenció del plantel xeneize y evitó hablar sobre Darío Herrera, pero marcó la cancha. Los dos reconocieron que el mal estado del campo de juego afectará al partido y remarcaron la importancia de quedarse con los tres puntos.

Hoy 14:38

En la antesala del Superclásico, Gonzalo Montiel tomó la palabra y salió al cruce de las declaraciones de futbolistas de Boca Juniors respecto al arbitraje de Darío Herrera.

“Del árbitro creo que hay que tener un poquito más de respeto. Es el que decide”, afirmó el lateral de River Plate, en un mensaje directo luego de la conferencia en la que participaron Leandro Paredes, Nicolás Figal y Miguel Merentiel.

Sin entrar en polémicas mayores, Montiel también se refirió al estado del campo de juego del Monumental, otro de los temas que generó debate en la previa: “No está en buenas condiciones, pero no nos favorece a ninguno de los dos equipos”, aseguró.

De esta manera, el campeón del mundo bajó un mensaje claro en la previa de un partido siempre caliente: respeto por el árbitro y foco en el juego, en un Superclásico que ya se empieza a vivir con alta tensión.