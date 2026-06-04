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Adria Arjona lidera “Onslaught”, el nuevo thriller de acción de A24

La actriz protagoniza una historia de combate y supervivencia que se estrenará el 4 de septiembre.

Hoy 09:45
Adria Arjona

La actriz Adria Arjona encabeza el elenco de “Onslaught”, la nueva película de A24, que presentó recientemente su tráiler oficial. El film está dirigido por Adam Wingard y cuenta con guion de Simon Barrett, dupla reconocida por títulos como “Tú eres el siguiente”, “The Guest” y “Godzilla y Kong: El nuevo imperio”.

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En esta producción, Arjona interpreta a una francotiradora del ejército que debe enfrentarse a un escuadrón de supersoldados modificados genéticamente, en un contexto marcado por la violencia y la supervivencia.

El reparto principal se completa con Alex Pereira, Drew Starkey, Rebecca Hall, Reginald VelJohnson, Michael Biehn, Eric Wareheim y Dan Stevens, quienes acompañan a la actriz en esta historia de acción.

“Onslaught” tiene previsto su estreno en cines de Estados Unidos el 4 de septiembre, mientras que por el momento no se confirmó su llegada a otros mercados.

La participación de Adria Arjona en este proyecto la posiciona nuevamente al frente de una producción internacional de alto perfil dentro del género de acción y suspenso.

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