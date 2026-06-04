Mariachis se presentan en bloqueos para cumplir sus contratos

Artistas y grupos musicales se ven forzados a realizar presentaciones en puntos de bloqueo con el fin de persuadir a los movilizados y continuar su trayecto hacia contratos laborales.

Hoy 10:12

En el contexto de los bloqueos en carreteras que afectan diversas rutas del país, se ha observado una situación triste y curiosa que ilustra el drama de los artistas que dependen de sus presentaciones en vivo.

Un grupo de mariachis, ataviados con sus tradicionales trajes y portando sus instrumentos, se presentó frente a los movilizados interpretando la famosa canción “El Mariachi Loco”, con la esperanza de obtener el permiso necesario para continuar su camino hacia un contrato previamente establecido.

“El Mariachi loco quiere pasar, quiere pasar… pero no nos dejan”, adaptaron los músicos la letra a la situación que enfrentaban, reflejando la frustración de su contexto actual.

Esta escena conmovedora captó la atención de conductores, pasajeros y transeúntes que se encontraban detenidos en el punto de bloqueo, demostrando que la crisis no solo impacta el transporte y el abastecimiento, sino que también golpea al sector artístico.

De acuerdo con diversos reportes, muchos artistas folclóricos y músicos se han visto obligados a improvisar presentaciones en medio de los bloqueos para intentar persuadir a las autoridades y obtener el paso.

Estos artistas, que viajan con instrumentos, vestuario y equipos de sonido, enfrentan pérdidas económicas significativas y el riesgo de incumplir contratos laborales debido a las restricciones en las carreteras.

Entre una mezcla de humor, resignación y desesperación, los artistas buscan abrirse paso a través de lo que mejor saben hacer: cantar y tocar sus instrumentos.