Murió Marjane Satrapi, autora de "Persepolis" y referente del cine y la animación

La artista iraní-francesa tenía 56 años y dejó una destacada trayectoria como directora, guionista y activista.

Hoy 10:01

La artista, directora y guionista Marjane Satrapi falleció a los 56 años, según confirmaron familiares y allegados a través de un comunicado difundido el 3 de junio. De acuerdo con la información brindada, su muerte se produjo poco más de un año después del fallecimiento de su esposo, Mattias Ripa, ocurrido el 8 de abril de 2025.

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Nacida el 22 de noviembre de 1969 en Rasht, Irán, Satrapi creció en Teherán en el seno de una familia políticamente activa. Durante su adolescencia se trasladó a Europa, donde se estableció en Francia a comienzos de la década de 1990, tras ser enviada por sus padres para continuar sus estudios en un contexto de restricciones bajo el régimen de la República Islámica.

Satrapi alcanzó reconocimiento internacional con la novela gráfica “Persepolis”, en la que relató su infancia y juventud durante los cambios políticos en Irán tras la caída del sha Mohammad Reza Pahlavi y la llegada al poder del ayatolá Ruhollah Khomeini en 1979. La obra fue adaptada al cine en 2007 como película animada, codirigida junto a Vincent Paronnaud, y obtuvo el Premio del Jurado en el Festival de Cannes, además de una nominación al Oscar a Mejor Película Animada.

Posteriormente, volvió a colaborar con Paronnaud en “Chicken with Plums” (2011), también basada en una de sus novelas gráficas. En el cine de acción real, debutó con “La Bande des Jotas” (2012) y más tarde dirigió la comedia “The Voices” (2014), protagonizada por Ryan Reynolds y Gemma Arterton.

En 2019 estrenó “Radioactive”, una biografía sobre Marie Curie protagonizada por Rosamund Pike. Su última película fue la comedia coral “Dear Paris”, centrada en historias interconectadas en la capital francesa.

Además de su trabajo artístico, Satrapi se destacó por su activismo contra las restricciones del régimen iraní, especialmente en relación con los derechos de las mujeres. A lo largo de su carrera denunció públicamente la situación en su país de origen y participó en distintas acciones de visibilización, incluyendo manifestaciones en París.