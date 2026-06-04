Caso Agostina Vega: decretaron nuevamente el secreto de sumario por 10 días

La medida fue dispuesta tras un nuevo allanamiento en la casa de Claudio Gabriel Barrelier. La Fiscalía ordenó nuevas pericias, secuestró elementos para analizar y acumuló una causa anterior contra el imputado.

Hoy 09:44

La Fiscalía de Instrucción 13 de Córdoba dispuso nuevamente el secreto de sumario por 10 días en la causa que investiga el femicidio de Agostina Vega.

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La medida fue adoptada luego del allanamiento realizado en la vivienda de Claudio Gabriel Barrelier, principal acusado en el caso, y en virtud de nuevas medidas de investigación ordenadas dentro del proceso.

Este miércoles, el domicilio de Barrelier, ubicado sobre calle Juan del Campillo al 2800, en barrio Cofico, volvió a ser escenario de un procedimiento encabezado por efectivos de la Policía de Córdoba y peritos de la Policía Científica.

Durante el operativo, los investigadores analizaron la escena y buscaron posibles manchas hemáticas. Según se informó, en el lugar se secuestró ropa de los ocupantes de la vivienda y hasta un colchón, elementos que serán sometidos a pericias.

Además, se realizó una planimetría forense con el objetivo de establecer las dimensiones y la disposición de las habitaciones. Los investigadores buscan reconstruir la mecánica de muerte a partir de las proyecciones y elementos hallados en el lugar.

También se concretó un procedimiento en el lavadero de autos donde dos hombres habrían lavado el Ford Ka negro que utilizó Barrelier para trasladar a Agostina hacia el descampado de barrio Ampliación Ferreyra. Allí, los oficiales secuestraron dos esponjas y un trapo.

Tras la finalización de los operativos, la Fiscalía dispuso el secreto de sumario por el plazo de 10 días, debido a las nuevas medidas de investigación ordenadas y en ejecución.

Asimismo, se informó que se requirió la acumulación de una causa anterior, iniciada en 2025, por el delito de privación ilegítima de la libertad contra el imputado.

La investigación continúa bajo estricta reserva mientras la Justicia avanza con las pericias y el análisis de los elementos secuestrados.