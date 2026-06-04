Un concejal deberá pagarle $12 millones a una empleada por darle una palmada en el glúteo

La acción quedó registrada en video por una cámara de seguridad del lugar donde ambos trabajaban. El funcionario enfrenta una causa penal que avanza hacia un juicio oral.

Hoy 10:08

Las imágenes son elocuentes e indignantes. El concejal -entonces electo- Alberto Montes entra en una oficina de la dirección de Tránsito de San Isidro y le toca la cola a una compañera, que estaba de espalda. La mujer reacciona de manera inmediata, con un puñetazo sobre la cara. Ahora, el funcionario acordó en la Justicia un pago de 12 millones de pesos en cuotas y, ante la consulta de TN, buscó mininizar la situación: “Fue un chiste”.

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Alberto Montes recién había ganado las elecciones de 2023 por la lista de La Libertad Avanza. El 10 de diciembre de ese año asumió la banca. Entonces, la excompañera víctima del acoso lo denunció en la Justicia. La causa avanzó en el fuero civil y en el penal.

El video y el pago en cuotas

En noviembre de 2023, semanas antes de asumir su banca por La Libertad Avanza, Montes era inspector de tránsito en San Isidro. También trabajaba como bombero. Una cámara de seguridad de la dependencia municipal de Boulogne registró la escena: ingresó y le tocó la cola a una compañera de trabajo sin su consentimiento.

El hecho terminó en la Justicia con dos causas. En la penal, le rechazaron un pedido de sobreseimiento. La causa 6673 está caratulada Montes Alberto Antonio S/Abuso sexual en el Juzgado Correccional Número 5. Ingresó a la Sala 2 cuando Montes apeló a la denegatoria del sobreseimiento.

En el fuero civil, el concejal pactó un resarcimiento económico de 12 millones de pesos para la víctima, a pagar en seis cuotas (una de 3 millones, 2 de 2 millones y 5 de 1 millón).

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El escándalo estalló ahora porque Montes se habría atrasado con los pagos, el juzgado lo intimó y la trastienda del acuerdo se hizo pública.

Según pudo saber TN, la denunciante -se preserva su identidad- fue a firmar el acuerdo el 14 de mayo. “Montes pensaba que con el arreglo económico iba a quedar todo ahí, pero no es así porque avanza la causa penal y en octubre se va a un juicio oral”, confió a este medio un allegado al caso.

La pelea por la destitución

La oposición en el Concejo Deliberante sospecha que Montes recibe apoyo financiero del oficialismo local.

Actualmente, su sueldo neto, de bolsillo, es de 2 millones de pesos y, por la Ley Orgánica de las Municipalidades, no puede tener otra actividad comercial, salvo que renuncie a la dieta.

La concejal de Fuerza Patria Estefanía Rivadulla señaló: “Cuando una mujer denuncia haber sido víctima de abuso, de violencia, el Estado, el Intendente, no puede mirar para otro lado, y nosotros, como representantes del pueblo, tampoco. No podemos pedirles a las vecinas de San Isidro que confíen en las instituciones si se protegen entre sí. No podemos hablar de transparencia, de valores y de respeto mientras elegimos el silencio frente a hechos que conmocionan a toda la comunidad. La política no puede convertirse en un refugio de impunidad”.

El bloque peronista busca la remoción de Montes, pero no cuenta con los votos necesarios. “Para tratarlo rápido sobre tablas no nos dan los números; el oficialismo de Ramón Lanús y sus aliados tienen 14 de los 24 concejales”, indicó Rivadulla.

Qué dijo el concejal acusado

TN se comunicó con Montes, pero el concejal no aceptó preguntas. Solo expuso: “Entre la denunciante y yo hubo un pedido de disculpas y de acuerdo. El hecho, que lo que intentó ser un chiste, derivó en una denuncia promovida y difundida por la política porque yo era candidato a concejal. El acuerdo arribado entre las partes y con fiscalía y defensoría, aceptando el mismo, fue cumplido y se está a la espera de que la justicia lo homologue".