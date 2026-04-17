Warner Bros. anuncia película de Game of Thrones sobre Aegon I Targaryen

Warner Bros. ha confirmado el desarrollo de una película basada en el universo de Game of Thrones, enfocada en Aegon I Targaryen, el primer rey en unificar los Siete Reinos y forjar el Trono de Hierro.

Hoy 14:56

Warner Bros. ha confirmado durante la CinemaCon que una nueva película ambientada en el universo creado por George R. R. Martin está en desarrollo. Este proyecto, que lleva por título provisional Juego de Tronos: La conquista de Aegon, marcará el primer largometraje cinematográfico basado en la popular saga literaria.

La narrativa se centrará en Aegon I Targaryen, quien fue el primer gobernante en unificar los Siete Reinos y es una figura clave en la creación del Trono de Hierro. Durante su reinado, Aegon lideró una invasión de Poniente junto a sus hermanas Visenya y Rhaenys, montando a sus dragones Balerion, Vhagar y Meraxes.

La película explorará el proceso de conquista de Aegon, abarcando la resistencia de los distintos reinos que intentaron oponerse a su dominio y las estrategias políticas que culminaron en la rendición de los antiguos reyes de Poniente. Esta narrativa promete ofrecer una visión profunda de los eventos que llevaron a la unificación del continente.

Aunque aún no se ha confirmado el elenco, medios especializados como Deadline han señalado que el guion estará a cargo de Beau Willimon, conocido por su trabajo en House of Cards, lo que genera expectativas sobre la calidad del guion y la narración.

La producción ha sido incluida en la lista de estrenos de Warner Bros. para el año 2027 en adelante, aunque no existe una fecha oficial de lanzamiento. Este anuncio representa un paso significativo en la expansión del universo de Game of Thrones hacia la pantalla grande.

Con este nuevo proyecto, Warner Bros. busca revitalizar el interés en una de las historias más emblemáticas y épicas de la mitología de Game of Thrones, prometiendo una experiencia cinematográfica emocionante para los fanáticos de la saga.