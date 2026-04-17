Silva Neder: "celebramos la independencia de Siria ratificando que el diálogo y el derecho internacional son el único camino a la paz"

Destacó que en el interior de la provincia, y especialmente en Suncho Corral, es donde se manifiesta con mayor fuerza la herencia de los pioneros.

Hoy 16:13

En un emotivo acto central realizado en la ciudad de Suncho Corral, el vicegobernador de la provincia, Dr. Carlos Silva Neder, encabezó las celebraciones por el Día de la Independencia de la República Árabe Siria.

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Al iniciar su alocución, Silva Neder transmitió el mensaje del gobernador de la provincia, Elías Miguel Suárez: "Me ha pedido que transmita a toda la comunidad árabe que vive en Santiago del Estero el acompañamiento permanente y la predisposición para seguir coadyuvando a que los sueños de sus instituciones se puedan cristalizar en hechos concretos", afirmó, subrayando la apertura del Ejecutivo para trabajar en conjunto con las entidades sociales.

Suncho Corral: cuna de la descendencia árabe

El Vicegobernador expresó su orgullo por la elección de la sede para el acto central, destacando que en el interior de la provincia, y especialmente en Suncho Corral, es donde se manifiesta con mayor fuerza la herencia de los pioneros. "Siento alegría de que este acto se lleve a cabo aquí, en el lugar donde mayor presencia ha tenido y sigue teniendo, a través de su descendencia, el pueblo árabe que vino a nuestra querida provincia", señaló.

Identidad, mixtura y valores

En un párrafo dedicado al aporte migratorio, Silva Neder resaltó la integración lograda desde principios del siglo XX: "Celebro esa mixtura que, desde el respeto, se hizo con el pueblo originario y el criollo, fundiendo no solo la sangre, sino también la cultura, el idioma y las costumbres que hoy se siguen proyectando en nuestra sociedad".

Asimismo, hizo un especial énfasis en la responsabilidad de quienes ocupan cargos públicos y dirigenciales en el contexto mundial actual: "Más aún para los que tenemos responsabilidades públicas, pero también para todos aquellos que se encuentran al frente de instituciones sociales, culturales, deportivas y educativas, tenemos la responsabilidad de conducirlas para la paz, la concordia y la confraternidad. Ante un mundo convulsionado, el diálogo y el derecho internacional deben ser los únicos medios para dirimir conflictos.

Un compromiso presente

Para finalizar, el Vicegobernador ratificó la relevancia de la comunidad en la vida política y administrativa de Santiago del Estero: "Sepan que el Gobierno de la provincia tiene en su organigrama administrativo y de alta responsabilidad a muchísimos descendientes árabes. Ustedes forman parte de nuestras gestiones y de nuestro esfuerzo cotidiano", concluyó.