El municipio de Fernández intensifica el plan de mejora de calles y nivelado de calzadas

Hubo un intenso trabajo de operarios en las zonas que fueron afectadas por las intensas lluvias.

Hoy 17:39

La intendente Yanina Iturre supervisó los operativos en distintos sectores de la ciudad. Los trabajos buscan garantizar la transitabilidad tras un período de intensas lluvias que afectaron los caminos rurales y urbanos.

En el marco de un programa estratégico de recuperación vial, la Municipalidad de Fernández continúa ejecutando tareas de nivelado y colocación de base estabilizada en diversos puntos del ejido municipal. Durante la mañana de este viernes, la intendente Yanina Iturre recorrió las zonas intervenidas para supervisar el avance de las maquinarias y dialogar con los vecinos.

El despliegue técnico tiene como objetivo principal restaurar la conectividad en sectores que sufrieron el deterioro propio del uso y, fundamentalmente, de las condiciones climáticas adversas de los últimos meses. Según informaron desde la comuna, el cronograma de trabajo debió ser reajustado debido a la inusual frecuencia de precipitaciones, lo que generó retrasos logísticos en las tareas de suelo.

Tras conversar con pobladores de las zonas beneficiadas, la jefa comunal destacó la importancia de llegar a cada rincón del departamento:

"Nuestro compromiso es con cada vecino, especialmente con las familias de los sectores más alejados, para que cuenten con caminos en condiciones" — Yanina Iturre, intendente de Fernández.

Desde el municipio recordaron que los caminos se vieron severamente afectados por las abundantes precipitaciones registradas recientemente. Sin embargo, con la mejora del tiempo, se ha dispuesto de un operativo intensivo para normalizar la transitabilidad y cumplir con los compromisos asumidos en la planificación urbana y rural.

Los trabajos continuarán durante los próximos días en otros sectores, de acuerdo a la prioridad de circulación y las necesidades planteadas por la comunidad.