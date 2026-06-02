Empresas de yates de lujo en Ibiza buscan personal para 2025

La temporada náutica en Ibiza ha arrancado con gran dinamismo, lo que ha llevado a diversas empresas de yates de lujo a abrir vacantes para tripulación, limpieza y mantenimiento, ofreciendo atractivas condiciones laborales y oportunidades de crecimiento en el sector marítimo.

Hoy 05:34

La temporada náutica en Ibiza ha comenzado con notable fuerza, generando un incremento en la demanda de personal especializado en yates de lujo. Varias empresas del sector están contratando profesionales para realizar tareas de limpieza, mantenimiento y tripulación durante el verano de 2025.

Una de las ofertas más destacadas es la de marinero/a para yate privado, publicada en el portal Jobs & Sea. Esta posición requiere de experiencia previa y disponibilidad completa, siendo ideal para aquellos que ya han trabajado en embarcaciones similares, lo que representa una oportunidad única para integrarse en el sector.

Además, se busca un Patrón Profesional de Embarcaciones de Recreo (PPER) con certificado vigente. Los candidatos deben poseer conocimientos de navegación en el Mediterráneo y una actitud proactiva, orientada al cliente, para una posición temporal con base en Ibiza.

Otra vacante disponible es para mariner@ de barco de excursiones, dirigida a personas con experiencia en atención al cliente y conocimientos básicos de navegación. Este puesto requiere disponibilidad para toda la temporada náutica y valora el dominio del inglés como un plus importante.

La naviera Santa Eulalia también está en búsqueda de un marinero para embarcación de pasaje, específicamente para el barco Golondrina. Esta vacante, publicada en InfoJobs, ofrece la opción de renovación al finalizar la campaña de verano, lo que resulta atractivo para quienes buscan estabilidad en el sector náutico.

En el ámbito técnico, Ibiza Yachting Group ha abierto una posición para un ayudante de mecánica y limpieza. Este puesto ofrece un contrato que puede extenderse durante todo el año, requiriendo habilidades manuales y una buena actitud, así como residencia en la isla para facilitar el trabajo.

Estas vacantes en yates están orientadas a individuos con iniciativa, vocación de servicio y un fuerte deseo de trabajar en Ibiza, ofreciendo la posibilidad de integrarse en una tripulación de lujo y obtener una experiencia valiosa tanto a nivel profesional como personal.