Por qué deberías revisar tus ajustes de seguridad ahora

En la última década, los ciberataques han aumentado un 400%, lo que hace que los ajustes de seguridad en dispositivos y cuentas sean más cruciales que nunca. Activar las configuraciones adecuadas puede prevenir la mayoría de las amenazas digitales.

Hoy 06:12

En el contexto de temas varios, es vital hablar sobre la importancia de los ajustes de seguridad que todos los usuarios deben activar. En un mundo cada vez más digital, donde la información personal es un blanco constante para ciberdelincuentes, la ciberseguridad se ha convertido en una prioridad.

Según un informe de 2021 de la empresa de ciberseguridad Cybersecurity Ventures, se estima que el costo del cibercrimen alcanzará los 10,5 billones de dólares anuales para 2025. Esto subraya la necesidad de estar protegido y de tomar medidas preventivas que puedan hacer la diferencia.

Uno de los primeros pasos que cualquier usuario debe dar es activar la verificación en dos pasos en todas sus cuentas. Esta capa adicional de seguridad no solo dificulta el acceso no autorizado, sino que también proporciona tranquilidad al saber que incluso si alguien obtiene tu contraseña, necesitará un segundo código para acceder a tu cuenta.

Además, es crucial revisar la configuración de privacidad en las redes sociales. A menudo, la información que compartimos puede ser utilizada en nuestra contra. Ajustar las configuraciones para que solo amigos o contactos conocidos puedan ver nuestras publicaciones es una forma efectiva de proteger nuestra información personal.

Otro aspecto a considerar es la utilización de contraseñas fuertes y únicas para cada cuenta. Establecer diferentes combinaciones de caracteres, números y símbolos puede hacer que sea prácticamente imposible para los hackers adivinar tus credenciales. Hay herramientas como gestores de contraseñas que pueden ayudar a mantener tus contraseñas organizadas y seguras.

Finalmente, mantenerse informado acerca de las últimas tendencias en ciberseguridad es fundamental. Las amenazas evolucionan y se adaptan constantemente, por lo que es necesario actualizar regularmente tanto el software como los ajustes de seguridad de todos los dispositivos que utilizamos.