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Benjamín Vicuña celebra el reencuentro con Magnolia y Amancio

Benjamín Vicuña mostró su alegría por el regreso de sus hijos Magnolia y Amancio desde Turquía.

Hoy 06:45

El reconocido actor chileno Benjamín Vicuña vivió un emotivo reencuentro con sus hijos, Magnolia y Amancio, después de un periodo de dos meses en el que estuvieron en Turquía junto a la China Suárez y Mauro Icardi.

Este domingo, Vicuña compartió una imagen en sus historias de Instagram donde se podían ver a sus cinco hijos: Bautista, Beltrán, Benicio, Magnolia y Amancio, caminando juntos, lo que reflejó un momento familiar significativo.

Para acompañar esta dulce imagen, el actor eligió una cita de Albert Camus: “La hermandad no consiste en caminar delante ni detrás de alguien, sino a su lado”, lo que subraya la importancia de la unión familiar.

El reencuentro evidenció la felicidad que siente Vicuña al ver a sus hijos juntos, un momento que refleja el compromiso familiar del artista.

La imagen fue también resposteada por Bautista, el hijo mayor de Vicuña y de Pampita Ardohain, lo que demuestra la cercanía familiar en este contexto tan especial.

Este tipo de publicaciones suelen generar una gran interacción en redes sociales, evidenciando cómo la familia se mantiene unida a pesar de las distancias.

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