Once motociclistas heridos en accidentes de tránsito en Santa Fe

El Hospital Provincial Dr. José María Cullen de Santa Fe registró el ingreso de 11 motociclistas heridos en una serie de accidentes viales durante el último fin de semana, la mayoría jóvenes de entre 18 y 26 años.

Hoy 04:49

El Hospital Provincial Dr. José María Cullen de Santa Fe ha sido testigo de una alarmante oleada de accidentes de motocicletas durante el último fin de semana, con al menos 11 motociclistas ingresados con heridas de diversa gravedad.

Estos incidentes, que se produjeron en el Gran Santa Fe y áreas circundantes, han puesto de manifiesto la crítica situación vial en la región. La franja etaria más afectada incluye a jóvenes de entre 18 y 26 años, lo que ha generado preocupación en el Ministerio de Salud provincial.

La serie de traslados comenzó el sábado por la tarde, con un incremento de choques vehiculares, colisiones entre motocicletas y caídas por derrapes. Este fenómeno ha sido catalogado como un problema de salud pública debido a la saturación de camas críticas en el hospital.

Entre los incidentes destacados se encuentra un choque frontal entre motociclistas en el Barrio Centenario y un siniestro en la Ruta Provincial 1, donde se requirió la atención inmediata del personal de emergencias.

Las autoridades del hospital han señalado que la coordinación del Servicio de Emergencias 107 fue crucial para manejar la situación, ya que los accidentes se sucedieron de manera ininterrumpida a lo largo del fin de semana.

A pesar de la atención médica inmediata recibida, aún no se han divulgado detalles sobre la gravedad de las lesiones de los pacientes. Este hecho subraya la necesidad de una reflexión sobre la seguridad vial en la ciudad.

Los incidentes continuaron durante la madrugada y el día domingo, incluyendo un accidente en el kilómetro 36 de la Ruta Provincial 1, donde un motociclista resultó gravemente herido tras impactar contra un automóvil.