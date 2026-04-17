Guía práctica para crear tu factura C electrónica en Argentina

Desde 2018, la factura C electrónica se ha convertido en un requisito esencial para muchas pequeñas y medianas empresas en Argentina. Este artículo detalla cómo realizar este proceso de manera fácil y rápida.

Hoy 18:02

La factura C electrónica es un documento clave para la correcta gestión fiscal de muchas empresas en Argentina. Desde su implementación en 2018, este tipo de factura ha permitido a los contribuyentes simplificar su proceso de facturación y cumplir con las normativas fiscales establecidas por la AFIP.

Para comenzar a emitir una factura C, primero es necesario contar con un CUIT (Clave Única de Identificación Tributaria) activo y estar inscripto en el régimen correspondiente. Esto garantiza que tu negocio esté habilitado para realizar operaciones comerciales de manera legal.

Una vez que tengas tu CUIT, el siguiente paso es registrarse en el portal de la AFIP. A través de este sistema, podrás acceder a la opción de crear facturas electrónicas. Es fundamental tener todos los datos de tu cliente a mano, como su CUIT y la dirección fiscal, para completar correctamente la factura.

El proceso de creación de la factura C es bastante intuitivo. Debes ingresar a la sección de Facturación Electrónica en el portal de la AFIP y seleccionar la opción para crear una nueva factura. Aquí podrás elegir el tipo de comprobante que necesitas, en este caso, la factura C.

Recuerda que, al emitir la factura, debes incluir datos como la fecha de emisión, el número de comprobante y la descripción de los bienes o servicios prestados. Asegúrate de revisar que toda la información sea correcta antes de enviar la factura, ya que los errores pueden ocasionar inconvenientes en tu contabilidad.

Una vez que hayas completado todos los campos, podrás generar la factura y enviarla a tu cliente a través de correo electrónico o mediante otro medio electrónico. Es recomendable guardar una copia de la factura para tus registros personales y contables.

Es importante destacar que la normativa sobre facturación electrónica puede variar con el tiempo, por lo que se recomienda mantenerse actualizado sobre los cambios que pueda realizar la AFIP. Esto te ayudará a evitar inconvenientes y a asegurar que tu negocio cumpla con todas las exigencias fiscales del país.