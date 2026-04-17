Suspendieron la grabación de Mirtha Legrand por problemas de salud: los detalles

La Chiqui no estará al frente de su habitual mesaza por un inconveniente que surgió los últimos días.

Hoy 18:57

Como cada viernes, Mirtha Legrand y Juana Viale tenían todo listo para grabar los programas que se verán en la pantalla de El Trece durante el fin de semana, La noche de Mirtha y Almorzando con Juana. Sin embargo, La Chiqui tuvo un inconveniente de salud y no será de la partida, por lo que su nieta deberá salir al toro, como se dice en el espectáculo, para comandar las dos mesazas.

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La última aparición pública de Mirtha fue el viernes pasado, cuando fue al teatro Lola Membrives a ver Rocky, la obra protagonizada por Nico Vázquez. Como cada vez que asiste a algún espectáculo de la cartelera porteña, se llevó una gran ovación del público y en este caso no fue la excepción. “En mi larga vida jamás he visto un espectáculo como este, tan fantástico. Todo tu elenco... Acaban de recibir todos los premios. Los mataste a todos”, expresó la conductora al protagonista, quien viene de obtener el ACE de oro por la obra sobre el boxeador de Stallone.

Sin embargo, en ese clima húmedo que asoló Buenos Aires durante toda la semana, habrían asomado los primeros síntomas de un resfrío. En principio, pensó que era algo leve que no impidió la realización del tradicional té de los domingos en su domicilio, tal como lo documentó Teté Coustarot en sus redes sociales. Allí estuvieron Gino Bogani, Dany Mañas, Héctor Vidal Rivas, Amalia Idoyaga Molina y Alejandro Veroutis. Pero con el paso de las horas, el cuadro se volvió más intenso lo que encendió las alarmas y la obligó a guardar reposo.

La agenda pública de Mirtha tenía marcado el jueves a la noche la presentación en la Gala benéfica de la Asociación Amigos del Teatro Nacional Cervantes, donde se presentó la obra Doradas, de José María Muscari. El miércoles, La Chiqui se comunicó con la presidenta de la asociación, Carolina Petroni de Bereciartua, quien la había presentado especialmente, para comunicarle que no podría asistir.