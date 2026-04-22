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Franco Colapinto y Maia Reficco blanquean su romance: la foto que confirma la relación

La pareja fue vista en una pista de karting en Zárate y también compartió una salida en Palermo. El vínculo, que ya había sido anticipado en marzo, suma nuevas señales públicas.

Hoy 20:34

La relación entre Franco Colapinto y Maia Reficco volvió a tomar fuerza en las últimas horas tras la difusión de una imagen que los muestra juntos en una pista de karting en Zárate. La foto, compartida por el programa LAM, refuerza la versión que había adelantado el periodista Gustavo Méndez sobre el inicio del romance meses atrás.

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Según trascendió, ambos disfrutaron de un momento relajado en ese entorno, sin intentar ocultarse, lo que rápidamente llamó la atención de fanáticos y seguidores.

El piloto se encuentra actualmente en el país en el marco de un evento destacado: será protagonista de un Road Show de Fórmula 1 en Buenos Aires, donde manejará un monoplaza Lotus E20 por las calles de Palermo el próximo 26 de abril. La exhibición celebra su incorporación al equipo Alpine F1 Team y busca acercar la categoría a los fanáticos argentinos.

En paralelo, la pareja también fue vista en una salida nocturna en Palermo. De acuerdo a lo revelado por Ángel de Brito, el piloto organizó una cena junto a la actriz y un grupo de amigos en un restaurante que fue reservado exclusivamente para la ocasión.

Cerró un resto en Palermo para cenar con su novia Maia Reficco y amigos. Se les preparó un menú especial y está muy entusiasmado por el evento del domingo”, detalló el conductor.

Con estas apariciones públicas, Colapinto y Reficco dejan atrás el hermetismo y consolidan un vínculo que ya no pasa desapercibido.

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