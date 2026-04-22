Alejandro Maciel valoró la reacción de Central Córdoba y ya palpita el duelo con Lanús

Luego de una nueva jornada de entrenamiento, Alejandro Maciel se refirió al presente de Central Córdoba, que logró volver a sumar en el torneo tras varios resultados adversos, y ya pone la mira en el cruce del viernes ante Lanús.

“Contentos porque Platense está en la Libertadores, tiene buen plantel y un recambio que nosotros no tenemos. Veníamos de tres golpes seguidos. El equipo hizo un esfuerzo muy grande”, expresó el defensor, valorando el punto conseguido y el trabajo colectivo.

En cuanto a uno de los aspectos clave del último partido, Maciel resaltó la importancia de la pelota parada: “Cuando tenemos la pelota parada a favor somos los encargados y esta vez salió. Seguiremos mejorando. Lo que se trabajó en la semana se pudo hacer en el campo”, explicó.

Pensando en lo que viene, el zaguero fue claro sobre la exigencia del calendario: “Tenemos dos partidos muy difíciles. Lanús juega copa y tiene otro plantel. Es complicado, pero estamos concentrados. Después veremos Boca Juniors”.