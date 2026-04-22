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La Municipalidad intensificó los trabajos de desmalezamientos en diversos sectores

Los operativos tienen como objetivo reducir las malezas, evitar la proliferación de insectos y mejorar la visibilidad en los espacios públicos y demás sectores de uso común.

Hoy 21:49

Ante los altos niveles de humedad generados por las lluvias recientes, la Municipalidad de la Capital intensificó los trabajos de desmalezamiento en diversos sectores de la ciudad.

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Los empleados del área de Servicios Urbanos intervinieron durante la jornada del miércoles en las platabandas y laterales de la avenida Lugones, en el extenso tramo comprendido desde Belgrano hasta Libertad.

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Los operativos tienen como objetivo reducir las malezas, evitar la proliferación de insectos y mejorar la visibilidad en los espacios públicos y demás sectores de uso común.

Las tareas continuarán los próximos días en las calles Víctor Yunes y San Patricio de los barrios San Germés, Siglo XX y Siglo XXI. Anteriormente, similares trabajos se concretaron sobre la avenida Madre de Ciudades.

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