Robo en vivo durante la cobertura de Desayuno Americano en América TV

Esta mañana, el equipo de Desayuno Americano de América TV vivió un angustiante robo en vivo mientras cubría inundaciones en Dock Sud, AMBA.

Hoy 19:14

Esta mañana, mientras el programa Desayuno Americano de América TV se emitía en vivo, el equipo de cobertura móvil experimentó un robo inesperado que generó gran angustia.

Todo se desencadenó cuando el periodista Diego Lewen y el camarógrafo Valentín se encontraban realizando una cobertura sobre las inundaciones en la zona de Dock Sud, una de las áreas más afectadas del AMBA.

Durante la transmisión, el camarógrafo observó a un joven que portaba una rueda de manera sospechosa, lo que llevó a apurar el paso hacia su vehículo. Al llegar, se encontraron con la ventanilla trasera rota, lo que aumentó la tensión del momento.

“Valentín ve a una persona corriendo con una rueda en la mano, nos pareció raro y apuramos el paso”, relató Lewen, quien añadió que los delincuentes habían escapado con pertenencias valiosas, incluyendo la mochila del periodista y el trípode de la cámara.

El incidente se tornó aún más dramático cuando el equipo logró divisar nuevamente a los delincuentes, lo que llevó a una persecución en vivo que fue transmitida a los televidentes. “Ahí están, están corriendo con el trípode”, exclamó Lewen mientras intentaban seguirles el rastro.

Diego Lewen también destacó la ausencia de medidas de seguridad en la zona, afirmando que “no hay una sola cámara ni un policía”, lo que refleja la vulnerabilidad de la región.

Finalmente, tras la intervención de los vecinos, se confirmó la captura de uno de los delincuentes, un hecho que se produjo tras el aviso a las autoridades locales por parte de quienes presenciaron el incidente.