Identifican al agresor del ataque en el rodaje de 'Sin senos sí hay paraíso'

Tras el trágico ataque al equipo de rodaje de 'Sin senos sí hay paraíso', la comunidad artística exige justicia y seguridad para los trabajadores del entretenimiento.

Hoy 05:23

A un día del trágico incidente ocurrido en las inmediaciones del Instituto Roosevelt, el brigadier general Giovanni Cristancho confirmó que el atacante fue José Cubillos García, un joven de 23 años. Este individuo, que perdió la vida en el lugar de los hechos tras un enfrentamiento, había estado involucrado en otro episodio violento en el mismo centro médico apenas 48 horas antes del ataque mortal.

Las cámaras de seguridad del sector Parque Nacional Oriental han desmentido las versiones iniciales que indicaban que el agresor había solicitado cigarrillos antes del ataque. Las grabaciones muestran que el agresor pasó junto a las víctimas y regresó pocos segundos después para atacar con un arma punzocortante, sin que se produjeran palabras previas.

El ataque resultó en la muerte de Nicolás Francisco Perdomo Corrales, un joven de 18 años que trabajaba como productor de transporte en el proyecto. La segunda víctima fue identificada como Henry Alberto Benavides Cárdenas, de 45 años, quien se desempeñaba como conductor de uno de los vehículos oficiales de la cuarta temporada.

Perdomo fue agredido inicialmente mientras estaba en una zona de rejas, mientras que Benavides falleció al intentar auxiliar a su compañero durante la agresión. Un tercer miembro del equipo técnico se encuentra bajo observación médica con diagnóstico reservado, tras ser trasladado de urgencia debido a las graves heridas sufridas en el mismo evento.

La comunidad artística en Colombia ha reaccionado con una campaña masiva en redes sociales bajo la consigna 'Silencio en el set', exigiendo respeto y seguridad para los trabajadores del entretenimiento. Figuras destacadas como Carolina Gaitán y Carmen Villalobos han liderado homenajes públicos, compartiendo imágenes de sus compañeros y demandando que se esclarezcan las responsabilidades del entorno.

La Policía Metropolitana de Bogotá sostiene la hipótesis de que el crimen fue un acto de intolerancia pura, descartando oficialmente cualquier intención de hurto hacia el equipo de producción. Actualmente, las autoridades mantienen bajo custodia a cuatro personas detenidas en la escena, con el objetivo de determinar su posible participación o responsabilidad en el desarrollo de los hechos.