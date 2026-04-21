Desplazan al juez Sebastián Argibay de la causa que pide la detención de Claudio "Chiqui" Tapia

La Cámara Federal de Tucumán resolvió apartarlo del expediente en el que debía intervenir.

Hoy 07:05

La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán resolvió en las últimas horas apartar al juez federal de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, de la causa por presunto lavado de dinero en la que se solicitó la detención de Claudio Tapia, titular de la AFA, junto a miembros de la cúpula afista y otros particulares.

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Cabe recordar que el viernes, el fiscal federal Pedro Simón pidió la indagatoria y detención de los principales dirigentes de la AFA y otras personas involucradas. La requisitoria, que también incluye la inhibición de bienes de más de 20 imputados, se encontraba pendiente de resolución por parte de Argibay, quien tenía previsto retomar sus funciones este miércoles tras una licencia.

Dr. Sebastián Argibay.

Sin embargo, la jueza Marino Cossio, integrante de la Cámara, hizo lugar a la recusación presentada por el fiscal, lo que derivó en el apartamiento del magistrado.

Tras esta decisión, resta definir quién quedará a cargo del expediente: si el juez Guillermo Molinari deberá subrogar, o si la causa será asumida por el juez subrogante Guillermo Díaz Martínez, o por el único titular con sede en Tucumán, José Díaz Vélez.