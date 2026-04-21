Un tratamiento de inmunoterapia elimina cáncer rectal en una joven de 26 años

La inmunoterapia está demostrando resultados innovadores en el tratamiento del cáncer rectal, como lo evidencia el caso de una joven de 26 años que logró eliminar su enfermedad en cuatro meses.

Hoy 07:58

Un diagnóstico de cáncer rectal en etapa 3 a la edad de 26 años marcó el inicio de una nueva esperanza para la joven Mrinali Dhembla. Este tipo de cáncer se caracteriza por su crecimiento significativo y la posible afectación de tejidos cercanos.

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Los síntomas iniciales de sangrado rectal, estreñimiento persistente y molestias digestivas llevaron a una serie de exámenes médicos que confirmaron la enfermedad. A raíz de esto, se identificó también el síndrome de Lynch, una condición genética que incrementa el riesgo de desarrollar cáncer colorrectal.

El síndrome de Lynch afecta los mecanismos de reparación del ADN, lo que puede resultar en un mayor riesgo de presentar tumores a edades tempranas. Por esta razón, los oncólogos prestan especial atención a esta condición al momento de diseñar un plan de tratamiento.

Curiosamente, algunos tumores asociados al síndrome de Lynch tienen características que los hacen más visibles para el sistema inmunológico. Esto ayuda a explicar por qué ciertos pacientes responden favorablemente a la inmunoterapia.

A diferencia de los tratamientos convencionales que incluyen cirugía y quimioterapia, el equipo médico de Dhembla optó por un enfoque innovador: la inmunoterapia. Este tratamiento busca potenciar el sistema inmunológico para que identifique y ataque las células cancerosas.

Utilizando una combinación de Nivolumab e Ipilimumab, los especialistas desbloquearon mecanismos que permitieron al sistema inmunológico reconocer y combatir las células tumorales de manera más efectiva.

Resultados sorprendentes se presentaron después de solo cuatro meses de tratamiento. Los escáneres y biopsias mostraron que el tumor ya no era detectable, y el ADN tumoral en la sangre se redujo a niveles indetectables. En julio de 2025, los médicos declararon a Dhembla sin evidencia de enfermedad, marcando un hito en el uso de inmunoterapia para el cáncer colorrectal.