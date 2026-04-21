Jésica Cirio está embarazada y espera su segundo hijo

La modelo y conductora cursa tres meses y medio de gestación. La noticia fue confirmada por Ángel de Brito, quien explicó que aguardaban el momento para contárselo a su hija.

Hoy 06:14

La modelo y conductora Jésica Cirio será madre por segunda vez. La noticia se conoció en el programa LAM, donde Ángel de Brito reveló que la artista espera un varón junto a su pareja, Nicolás Trombino.

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El anuncio generó sorpresa debido al bajo perfil que la conductora venía manteniendo en su vida privada. Según se informó en el ciclo televisivo, la propia Cirio confirmó el embarazo y atraviesa un momento especial en el plano familiar.

Jésica Cirio

“Está embarazada de tres meses y medio”, detalló de Brito al aire, al tiempo que explicó que la noticia no se había hecho pública antes por una razón puntual: “Teníamos que esperar a que se lo cuente a su hija”.

Cirio había oficializado su relación con Trombino a fines de 2025. Ahora, la pareja se prepara para la llegada de su primer hijo en común, en una etapa que eligieron transitar con discreción.