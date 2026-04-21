Daia denuncia a ATE Rosario por charla con exprisioneros palestinos

La Daia ha denunciado a ATE Rosario por organizar una charla con exprisioneros palestinos, alegando la posible promoción de ideologías terroristas.

Hoy 04:23

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (Daia) en Rosario ha presentado una denuncia formal ante el Ministerio Público Fiscal Federal contra la filial local de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Esta acción se debe a la organización de una charla programada para el 17 de abril de 2026, que conmemora el Día del Prisionero Palestino y los Presos Políticos.

En un comunicado, la Daia señaló que la actividad convocada por ATE incluye la participación de dos exprisioneros palestinos, identificados como Osman Bilal y Nader Sadaqa, a quienes se les atribuye pertenencia a organizaciones catalogadas como terroristas.

La denuncia fue sustentada en la posible comisión de delitos como apología del delito, incitación al odio y discriminación. La organización judía manifestó su preocupación ante la legitimación de figuras vinculadas al terrorismo, argumentando que dicha actividad podría atentar contra los valores democráticos y la convivencia pacífica.

En su declaración, la Daia afirmó: "Dicha actividad contempla la participación, en carácter de entrevistados, de dos individuos que pertenecerían a organizaciones calificadas como terroristas". Esta afirmación resalta la gravedad de los delitos a los que se vincula a los oradores de la charla.

Además, se subrayó que los mencionados exprisioneros fueron liberados en el contexto de intercambios por ciudadanos secuestrados por Hamas, lo que intensifica la controversia en torno a su participación en el evento. "Resulta inadmisible que desde un ámbito sindical se promuevan espacios que puedan implicar la legitimación de personas involucradas en hechos de violencia terrorista", enfatizó la Daia.

A pesar de la denuncia interpuesta, ATE Rosario ha confirmado que el evento se llevará a cabo como estaba previsto, sin anuncios de suspensión. A través de sus redes sociales, el sindicato ha invitado a la comunidad a participar de la jornada, utilizando el hashtag #PalestinaLibre.

La actividad está programada para comenzar a las 18 horas en la sede de ATE Rosario, ubicada en San Lorenzo 1879, y se espera una amplia participación de los asistentes, a pesar de las controversias que rodean la charla.