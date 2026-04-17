La Municipalidad entregó uniformes de trabajo al personal de Estudios y Proyectos

Entregaron zapatos, camisa y pantalón de grafa.

Hoy 19:05

Los empleados de la Dirección de Estudios y Proyectos recibieron nuevos uniformes de trabajo compuestos por zapatos, camisa y pantalón de grafa color gris con cintas refractarias.

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Encabezaron la entrega el secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Jorge Vila; la subsecretaria de Obras Públicas, Rosa Allalla y el director de Estudios y Proyectos, Francisco

Los funcionarios les transmitieron el saludo de la intendente, Ing. Norma Fuentes, y destacaron "la permanente provisión de los elementos de trabajo que son necesarios para desempeñar su labor de forma cómoda y segura".

Los empleados de Estudios y Proyectos realizan trabajos relevamientos topográficos para posteriores proyectos de pavimento y/o desagües; ensayos de densidad de suelo y controles de piedra, arena y hormigón con los que se ejecuta el pavimento; así como la supervisión de obras de las empresas prestadoras de servicios; entre otras tareas.